Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi

TARAFTARLAR TEPKİLİ

SAM İSE DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Erdinç Şahin

Milli futbolcu'un takımı Everton, Premier Lig’in 27. haftasında evinde karşılaştığı3-1’lik skorla mağlup etti.karşılaşmaya yedek başlattığıoyuna dahil etmedi.galibiyeti getiren golleri 46. dakikada51. dakikadakaydetti. Crystal’ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.Everton taraftarları, 27 milyon Euro’ya transfer edilen Cenk Tosun’un maç 3-0 olmuşken neden oyuna girmediğini sorguladı. Maçı tribünden izleyenlerin büyük çoğunluğu Sam Allardyce’ı, Cenk Tosun’u oyuna almadığı için eleştirdi. Sosyal medyada da Cenk Tosun oynatılmamasına tepki gösteren taraftarlar, Milli futbolcunun yerine orta sahaya oyuncu sokan Sam Allardyce’ı topa tuttular. Genelde ‘Pes artık. Bu kadar da olmaz’ ile sonlanan mesajlarla İngiliz çalıştırıcıyı eleştiren Everton taraftarları, oynatılmayacaksa neden bu kadar yüksek bonservis ile Cenk Tosun’un kadroya dahil edildiğini sordu.Birçok kullanıcı ise "Defol Sam! Cenk Tosun için adalet istiyoruz.' mesajı paylaştıSam Allardyce ise maçın ardından yaptığı açıklamada “Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır” dedi.