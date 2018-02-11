Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi

Everton, Premier Lig’de bu hafta Goodison Park’ta karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, müsabakada süre almadı. Everton taraftarları alınan galibiyete rağmen Cenk Tosun'un oynatılmamasına tepki gösterdi. Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'u neden oynatmadığını açıkladı.

Cenk Tosun oynamadı Everton evinde galip geldi
Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Everton, Premier Lig’in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk'i oyuna dahil etmedi.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal’ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.

Bu maçla birlikte Everton puanını 34'e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.
 

TARAFTARLAR TEPKİLİ


Everton taraftarları, 27 milyon Euro’ya transfer edilen Cenk Tosun’un maç 3-0 olmuşken neden oyuna girmediğini sorguladı. Maçı tribünden izleyenlerin büyük çoğunluğu Sam Allardyce’ı, Cenk Tosun’u oyuna almadığı için eleştirdi. Sosyal medyada da Cenk Tosun oynatılmamasına tepki gösteren taraftarlar, Milli futbolcunun yerine orta sahaya oyuncu sokan Sam Allardyce’ı topa tuttular. Genelde ‘Pes artık. Bu kadar da olmaz’ ile sonlanan mesajlarla İngiliz çalıştırıcıyı eleştiren Everton taraftarları, oynatılmayacaksa neden bu kadar yüksek bonservis ile Cenk Tosun’un kadroya dahil edildiğini sordu.

Birçok kullanıcı ise "Defol Sam! Cenk Tosun için adalet istiyoruz.' mesajı paylaştı
 

SAM İSE DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR


Sam Allardyce ise maçın ardından yaptığı açıklamada “Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2018 Kış Olimpiyatları'nın en seksi sporcuları

2018 Kış Olimpiyatları'nın en seksi sporcuları
Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi

Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Lindsey Vonn erkek istemiş!

Lindsey Vonn erkek istemiş!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Fikret Orman'dan açıklama...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Fikret Orman'dan açıklama...
Milan farklı kazandı

Milan farklı kazandı
Agüero coştu, Manchester City farka koştu

Agüero coştu, Manchester City farka koştu
Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka (Maç özeti)

Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka (Maç özeti)
Milliler Beyaz Rusya’yı devirdi

Milliler Beyaz Rusya’yı devirdi
Cenk Tosun oynamadı, Everton evinde kazandı

Cenk Tosun oynamadı, Everton evinde kazandı

Vagner Love ilk golünü attı

Vagner Love ilk golünü attı
Ramazan Gündür oyundan alındı, kulübede kalp krizi geçirdi

Ramazan Gündür oyundan alındı, kulübede kalp krizi geçirdi