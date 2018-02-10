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Cenk Tosun oynamadı, Everton evinde kazandı

Everton, Premier Lig’de bu hafta Goodison Park’ta karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, müsabakada süre almadı

10 Şubat 2018, Cumartesi 21:50
Cenk Tosun oynamadı, Everton evinde kazandı
Milli futbolcu Cenk Tosun’un takımı Everton, Premier Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk’i oyuna dahil etmedi. Everton’a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti.

EVERTON PUANINI 34'E ÇIKARDI


Crystal'ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.

Bu maçla birlikte Everton puanını 34’e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

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