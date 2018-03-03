Cenk Tosun Premier Lig'deki ilk golünü attı

TOSUN PAŞA GOLLE DÖNDÜ

Erdinç Şahin

deplasmandaile karşı karşıya geliyor.'de bu hafta 29. hafta maçında Cenk Tosun Everton formasıyla ilk golünü Burnley'e attı.Devre arasında Beşiktaş’tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle’a transfer olanilk 11’deki yerine geri döndü.ile karşılaşacak olan Everton’da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun’u ileri uçta görevlendirdi.Cenk Tosun, bugün Everton’ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı. Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapanilk golünü atmış oldu.Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Everton, Burnley deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ev sahibi Burnley ise 11 maçtır kazanamıyor.