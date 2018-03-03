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Cenk Tosun Premier Lig'deki ilk golünü attı

Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk golünü attı.

03 Mart 2018, Cumartesi 16:04
Cenk Tosun Premier Lig'deki ilk golünü attı
Everton  deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig'de bu hafta 29. hafta maçında Cenk Tosun Everton formasıyla ilk golünü Burnley'e attı.
 

TOSUN PAŞA GOLLE DÖNDÜ


Devre arasında Beşiktaş’tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11’deki yerine geri döndü. Premier Lig’de Burnley ile karşılaşacak olan Everton’da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun’u ileri uçta görevlendirdi.


Cenk Tosun'un gol sevinci

Cenk Tosun, bugün Everton’ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı. Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig’deki ilk golünü atmış oldu.

Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Everton, Burnley deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ev sahibi Burnley ise 11 maçtır kazanamıyor.


Cenk Tosun'un golü attığı an...
 


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