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Cenk Tosun sahaya çıkıyor! Everton West Bromwich maçı ne zaman?

Cenk Tosun'un yeni takımı Everton, West Bromwich'i sahasında konuk ediyor. Premier Lig'de Liverpool ekibinin oynayacağı karşılaşma heyecanla bekleniyor. Türk futbolseverler özellikle Cenk Tosun'un nasıl bir form sergileyeceğini merak ediyor. Everton-West Bromwich maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Cenk Tosun sahaya çıkıyor! Everton West Bromwich maçı ne zaman?
Everton-West Bromwich maçı ile İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devre arasında gol sorununa çözüm olarak Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Everton, bu maçta ligde kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'u yenmek istiyor. Diğer yandan West Bromwich ise kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
 

Everton-West Bromwich maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?


İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Everton sahasında West Bromwich Albion'u konuk edecek. 20 Ocak Cumartesi TSİ 18.00'de Goodison Park'ta oynanacak Everton-West Bromwich maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek.

Yaz döneminde Wayne Rooney gibi önemli bir ismi kadrosuna katan ancak sezona istediği başlangıcı yapamayan Everton, son haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 5 maçında galip gelemeyen Maviler, ligde kalma mücadelesi veren rakibini mağlup etmek istiyor. Ara dönemde takıma katılan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
 

EVERTON 9. SIRADA


20 maçlık kazanamama serisini geçtiğimiz hafta Brighton&Hove'u mağlup ederek sonlandıran West Bromwich Albion ligde kalma mücadelesi veriyor. Takım bu hafta da kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Takım 19 puanla 19. sırada yer alıyor.


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