Cenk Tosun sahaya çıkıyor! Everton West Bromwich maçı ne zaman?

Everton-West Bromwich maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

EVERTON 9. SIRADA

Erdinç Şahin

maçı ileheyecan devam ediyor. Devre arasında gol sorununa çözüm olarakrenklerine bağlayanbu maçta ligde kalma mücadelesi verenyenmek istiyor. Diğer yandan West Bromwich ise kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Everton sahasında West Bromwich Albion'u konuk edecek. 20 Ocak Cumartesi TSİ 18.00'de Goodison Park'ta oynanacak'tan canlı izlenebilecek.Yaz dönemindegibi önemli bir ismi kadrosuna katan ancak sezona istediği başlangıcı yapamayan Everton, son haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 5 maçında galip gelemeyen Maviler, ligde kalma mücadelesi veren rakibini mağlup etmek istiyor. Ara dönemde takıma katılan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.20 maçlık kazanamama serisini geçtiğimiz hafta'u mağlup ederek sonlandıranligde kalma mücadelesi veriyor. Takım bu hafta da kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Takım 19 puanla 19. sırada yer alıyor.