Cenk Tosun sahaya çıkıyor! Everton West Bromwich maçı ne zaman?

Everton-West Bromwich
maçı ile İngiltere Premier Ligi'nde
heyecan devam ediyor. Devre arasında gol sorununa çözüm olarak Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u
renklerine bağlayan Everton,
bu maçta ligde kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'u
yenmek istiyor. Diğer yandan West Bromwich ise kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Everton-West Bromwich maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Everton sahasında West Bromwich Albion'u konuk edecek. 20 Ocak Cumartesi TSİ 18.00'de Goodison Park'ta oynanacak Everton-West Bromwich maçı S Sport
'tan canlı izlenebilecek.
Yaz döneminde Wayne Rooney
gibi önemli bir ismi kadrosuna katan ancak sezona istediği başlangıcı yapamayan Everton, son haftalarda galibiyeti unuttu. Ligde son 5 maçında galip gelemeyen Maviler, ligde kalma mücadelesi veren rakibini mağlup etmek istiyor. Ara dönemde takıma katılan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
EVERTON 9. SIRADA
20 maçlık kazanamama serisini geçtiğimiz hafta Brighton&Hove
'u mağlup ederek sonlandıran West Bromwich Albion
ligde kalma mücadelesi veriyor. Takım bu hafta da kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Takım 19 puanla 19. sırada yer alıyor.
Erdinç Şahin