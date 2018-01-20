Cenk Tosun sahaya çıktı! Everton West Bromwich maçı özeti

MAÇ TAN DAKİKALAR
Maça iyi başlayan taraf WBA oldu. 7. dakikada Jay Rodriguez
'in golü, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda Everton golün ardından atak üretmekte zorlandı. İlk 45 dakika WBA'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
CENK TOSUN 69. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
İkinci yarıda Everton hücumlarını artırdı. 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna giren Oumar Niasse, aynı dakika içinde girdiği ilk pozisyonda takımının beraberlik golünü kaydetti.
Maçta başka gol olmazken, Everton 28 puanla 9. sırada yer aldı. West Bromwich Albion ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor.
Erdinç Şahin