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Cenk Tosun sahaya çıktı! Everton West Bromwich maçı özeti

Cenk Tosun'un yeni takımı Everton, West Bromwich'i sahasında konuk etti. Her iki takım da karşılıklı gollerle sahadan 1 - 1'lik skorla ayrıldı

20 Ocak 2018, Cumartesi 20:33
Cenk Tosun sahaya çıktı! Everton West Bromwich maçı özeti
MAÇ TAN DAKİKALAR

Maça iyi başlayan taraf WBA oldu. 7. dakikada Jay Rodriguez'in golü, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 

İlk yarıda Everton golün ardından atak üretmekte zorlandı. İlk 45 dakika WBA'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


CENK TOSUN 69. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI


İkinci yarıda Everton hücumlarını artırdı. 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna giren Oumar Niasse, aynı dakika içinde girdiği ilk pozisyonda takımının beraberlik golünü kaydetti.

Maçta başka gol olmazken, Everton 28 puanla 9. sırada yer aldı. West Bromwich Albion ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor.

 

 



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