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Cenk Tosun: Tehlikeli bir forvetim

Everton'ın yeni transferi Cenk Tosun, 'Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım.' dedi

Cenk Tosun: Tehlikeli bir forvetim
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, Everton'ın ligin ilk yarısında gol yollarında şanssızlıklar yaşadığını ancak ikinci devrede takımın sahip olduğu kaliteli forvetlerle daha fazla skor üreteceğini umduğunu kaydetti.


'TEHLİKELİ BİR FORVETİM'


Her iki ayağını kullanabildiğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım.

İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz.' değerlendirmesinde bulundu.


'TRANSFER İÇİN DOĞRU ZAMANDI'


Beşiktaş'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek.

Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı." şeklinde görüş belirtti.

Everton, Premier Lig'in 23. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Tottenham ile Wembley Stadı'nda karşılaşacak.


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