Cenk Tosun, Tottenham maçının kadrosunda

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce
, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Cenk Tosun
hakkında konuştu.
Allardyce
, milli golcünün Premier Lig
'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Tottenham
maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
"BEKLEYİP, GÖRECEĞİZ"
Teknik adam ayrıca, Arsenal'da forma bulmakta zorlanan Theo Walcott
ile ilgili transfer iddialarına da, "Walcott başarılı bir oyuncu. Bu transfer için zaman ne gösterecek bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.
DHA
Erdinç Şahin