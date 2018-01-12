Cenk Tosun, Tottenham maçının kadrosunda

"BEKLEYİP, GÖRECEĞİZ"

Erdinç Şahin

, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısındahakkında konuştu., milli golcünün'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacaklarımaçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.Teknik adam ayrıca, Arsenal'da forma bulmakta zorlanan Theoile ilgili transfer iddialarına da, "Walcott başarılı bir oyuncu. Bu transfer için zaman ne gösterecek bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.DHA