Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama

Spor Toto Süper Lig
takımlarından Beşiktaş’ta
forma giyen golcü oyuncu Cenk Tosun
’un Everton’a transfer olma sürecinin uzaması ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Siyah-Beyazlı kulüp ile Everton
yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon sterlinlik bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi.
Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı
BEŞİKTAŞ RAKAMI ARTTIRDI
Beşiktaşlı yöneticilerin, İngiliz ekibinden Cenk Tosun
için 27 milyon sterlin istediğini bildirdi. Siyah-Beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton
cephesinin Cenk Tosun
transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.
Son Dakika... Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!
Everton’ın Cenk Tosun
ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra’da
bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra’dan Liverpool
’a geçecek.
EVERTON CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce
, Manchester United
ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Cenk Tosun’u transfer etmek için elimizden geleni yaptık, önümüzdeki 24 saat içinde her şey belli olur”
ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı
Manchester United
karşısında gol atamayan ve kaleyi bulan isabetli şut çekemeyen Everton’ın
hocası, “Takımın hücum yönünü güçlendirmeliyiz. Bunu biliyoruz ve uğraşıyoruz”
dedi.
Erdinç Şahin