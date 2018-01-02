Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama

Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

BEŞİKTAŞ RAKAMI ARTTIRDI

Son Dakika... Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!

EVERTON CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

Erdinç Şahin

takımlarındanforma giyen golcü oyuncu’un Everton’a transfer olma sürecinin uzaması ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.İngiliz basınında yer alan haberlerde, Siyah-Beyazlı kulüp ileyetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon sterlinlik bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi.Beşiktaşlı yöneticilerin, İngiliz ekibindeniçin 27 milyon sterlin istediğini bildirdi. Siyah-Beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardındancephesinintransferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birliktebulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için’a geçecek.Everton Teknik Direktörüile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.karşısında gol atamayan ve kaleyi bulan isabetli şut çekemeyenhocası,dedi.