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Cenk Tosun’u sevindirecek haber!

Everton menajeri, Sam Allardyce Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da bir golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocak ayında gelip başarılı olmak çok zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı.

Cenk Tosun’u sevindirecek haber!
Cenk Tosun’un forma giydiği İngiliz ekibi Everton’da ilginç gelişmeler yaşanıyor… İngiliz basınında da yer alan haberde Premier League’de 28 maçta 34 puan toplayan Everton’ın en geç sezon sonunda Sam Allardyce ile yollarını ayıracağı belirtildi.
 

ZORRO FONSECA GÖREVE


Everton’ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Fonseca, geçtiğimiz sezon ‘Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim’ demiş ve sözünü tutarak basın toplantısına bu kostümle çıkmıştı…

Paulo Fonseca’nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.

Everton’ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

(Sporx)


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