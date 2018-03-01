Cenk Tosun’u sevindirecek haber!

Everton menajeri, Sam Allardyce Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da bir golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocak ayında gelip başarılı olmak çok zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı.