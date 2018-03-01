Cenk Tosun’u sevindirecek haber!

Cenk Tosun
’un forma giydiği İngiliz ekibi Everton
’da ilginç gelişmeler yaşanıyor… İngiliz basınında da yer alan haberde Premier League’de
28 maçta 34 puan toplayan Everton’ın
en geç sezon sonunda Sam Allardyce
ile yollarını ayıracağı belirtildi.
ZORRO FONSECA GÖREVE
Everton’ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Fonseca, geçtiğimiz sezon ‘Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim’ demiş ve sözünü tutarak basın toplantısına bu kostümle çıkmıştı…
Paulo Fonseca
’nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique
olduğu belirtildi.
Everton’ın Sam Allardyce
ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
(Sporx)
Erdinç Şahin