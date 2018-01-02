Cenk Tosun’un ardından Everton’dan ikinci bomba! Arda Turan…

TÜRKİYE’YE DÖNMEZSE İNGİLTERE!

CENK TOSUN’LA TAKIM ARKADAŞI OLACAK MI?

Erdinç Şahin

geleceği iyice yılan hikayesine döneniçin flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı…Bu sezon Barcelona ile hiçbir resmi maçta süre almayan Arda Turan ara transfer döneminde takımdan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut’la Londra’da görüntülenen milli futbolcu için birçok takımın adı geçse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı.Barcelona’ya yakınlığıyla bilinengazetesindenhaberine göregitmesi söz konusu.Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinengazetesi ise bugün flaş bir iddiayı manşetlerine taşıdı.haberine göre Türkiye’ye dönmek için büyük çaba sarf eden Arda’nın eğer bu gerçekleşmezse önünde iki seçenek olduğunu duyurdu.Ahmet Bulut’un Arsenal’i ikna edemediği belirtilirken Arda’nın bir sonraki adresinin Everton ya da Milan olabileceği kaydedildi. Ahmet Bulut’un bunun için yoğun mesai harcadığına vurgu yapılırken 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 7 milyon euroya yakın bir ücret kazanmasının sorun teşkil edebileceği belirtildi.Barcelona ayrıca 34+7 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilen Arda için en az 20 milyon euroluk bir bonservis ücreti belirlemiş durumda.Fatih Terim’in gelişiyle birlikte Galatasaray’a dönmesi imkansız hale gelen milli futbolcu için Beşiktaş’ın devrede olduğu konuşuluyordu. Fakat başkan Fikret Orman, Arda Turan’ın transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.