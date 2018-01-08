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Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj

Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun eşini sosyal medya hesabından paylaştığı notla tebrik etti

Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'dan duygusal mesaj
Ece Tosun, Everton takımına transfer olan eşi Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etti. İşte Ece Tosun'un  Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan eşi için paylaştığı duygusal mesaj:
 

"NİCE BAŞARILARA AŞK"


Sen inandın, sabrettin, çabaladın, pes etmedin, çalıştın, yeri geldi daha fazlasını hak ettiğini düşünüp üzüldün ama çalışmayı bırakmadın ve şu an hayallerinden birini gerçekleştiriyorsun. İstedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta! Bir gün her şey bittiğinde ya da olur ya kötü gittiğinde bile ben sana inanıyor ve ömrüm boyunca seninle gurur duyuyor olacağım. O zaman hayatımızın yeni sayfasını açmış bulunuyoruz? Nice başarılara aşk"



Cenk Tosun da eşinin bu duygusal mesajına yanıt olarak: 

Ömrüm benim... İyi ki hayatımdasın... Bu büyük sınavıda Allah'ın izniyle birlikte aşacağız yorumunu yaptı


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