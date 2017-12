Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

CENK TOSUN'A 127 MİLYON LİRA



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CENK TOSUN KONTROLDEN GEÇTİ

Erdinç Şahin

Adı bir çokkulübüyle anılan ve'tan ara transferde ayrılacağı konuşulankonusuna önemli bir gelişme yaşandıİngiltere'nin ünlü gazetelerinden'ın ünlü spor muhabiriEverton'un 25 milyon sterline (127 milyon lira) Cenk Tosun için, Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Cenk Tosun'un, Ada'ya transferinde böylece önemli bir adım atılmış oldu.Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin olması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.The Guardian'ın Everton ile Beşiktaş arasında Cenk Tosun'un transferi konusunda 25 milyon pound'a (28 milyon euro) anlaştığı iddiasının ardından diğer bir İngiliz gazetesi The Sun da yıldız golcünün İngiltere'de kontrolden geçtiğini iddia etti.Kulüpten alınan bilgilere göre isedün Türkiye'de idi, bugün deveile şu an için herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmadı.Ancak Cenk'i 20 milyon Euro'ya satmayacağını 4 gün önce bir kez daha açıklayan Fikret Orman'ın; rakamın 30 milyon seviyelerinde olması durumunda oyuncunun da gitme isteğini dikkate alarak bu transfere onay vereceği en çok konuşulan konu. Bu transfer süreci olumlu veya olumsuz kesin olarak sonuçlanıncaya kadar Everton - Beşiktaş - Cenk Tosun üçgenindeki iddiaların her gün süreceği kesin gibi görünüyor.