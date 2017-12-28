Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Adı bir çok Avrupa
kulübüyle anılan ve Beşiktaş
'tan ara transferde ayrılacağı konuşulan Cenk Tosun
konusuna önemli bir gelişme yaşandı
CENK TOSUN'A 127 MİLYON LİRA
İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian
'ın ünlü spor muhabiri Ed Aarons,
Everton'un 25 milyon sterline (127 milyon lira) Cenk Tosun için, Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Cenk Tosun'un, Ada'ya transferinde böylece önemli bir adım atılmış oldu.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin olması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.
CENK TOSUN KONTROLDEN GEÇTİ
The Guardian'ın Everton ile Beşiktaş arasında Cenk Tosun'un transferi konusunda 25 milyon pound'a (28 milyon euro) anlaştığı iddiasının ardından diğer bir İngiliz gazetesi The Sun da yıldız golcünün İngiltere'de kontrolden geçtiğini iddia etti.
Kulüpten alınan bilgilere göre ise Cenk Tosun
dün Türkiye'de idi, bugün de Türkiye'de
ve Everton
ile şu an için herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmadı.
Ancak Cenk'i 20 milyon Euro'ya satmayacağını 4 gün önce bir kez daha açıklayan Fikret Orman'ın; rakamın 30 milyon seviyelerinde olması durumunda oyuncunun da gitme isteğini dikkate alarak bu transfere onay vereceği en çok konuşulan konu. Bu transfer süreci olumlu veya olumsuz kesin olarak sonuçlanıncaya kadar Everton - Beşiktaş - Cenk Tosun üçgenindeki iddiaların her gün süreceği kesin gibi görünüyor.
Erdinç Şahin