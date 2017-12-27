Cenk Tosun'un Everton'dan kazanacağı para belli oldu

CENK TOSUN 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

COME TO EVERTON SÜRPRİZİ

Erdinç Şahin

Cenk Tosun'un Everton'a transferi gündeme bomba gibi düşmüştü!resmen açıklamasa dateklifi kabul etmiş ve son pürüzler kalmıştı. İngiliz ekibi pazarlıklarda fiyatı artırınca transfer 25 milyon Euro'ya (100 milyon TL) bitmişti.Yıldız golcü ingiliz ekibi ile 4.5 yıllık anlaşma karşlığında 4 milyon Euro'ya el sıkışmıştı. Cenk bu sezonun ikinci yarısında 2 milyon Euro, diğer yıllarda ise 4 milyon Euro kazanacak.Vida transferini açıklayan Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferini kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.Bu arada İngiliz yöneticilerintransferini Beşiktaş'ın dünyada çok konuşulanklibiyle duyurmayı planladığı öğrenildi.