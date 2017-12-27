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Cenk Tosun'un Everton'dan kazanacağı para belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer olacağını Fanatik.com.tr duyurmuştu. Golcü futbolcunun İngiliz kulübünden kazanacağı para da belli oldu. Cenk yıllık 4 milyon Euro (18 Milyon TL) kazanacak.
 

Cenk Tosun'un Everton'dan kazanacağı para belli oldu
Cenk Tosun'un Everton'a transferi gündeme bomba gibi düşmüştü! Başkan Fikret Orman resmen açıklamasa da Cenk Tosun teklifi kabul etmiş ve son pürüzler kalmıştı. İngiliz ekibi pazarlıklarda fiyatı artırınca transfer 25 milyon Euro'ya (100 milyon TL) bitmişti.
 

CENK TOSUN 4 MİLYON EURO KAZANACAK


Yıldız golcü ingiliz ekibi ile 4.5 yıllık anlaşma karşlığında 4 milyon Euro'ya el sıkışmıştı. Cenk bu sezonun ikinci yarısında 2 milyon Euro, diğer yıllarda ise 4 milyon Euro kazanacak.

Vida transferini açıklayan Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferini kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söylediCenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

COME TO EVERTON SÜRPRİZİ


Bu arada İngiliz yöneticilerin Cenk Tosun transferini Beşiktaş'ın dünyada çok konuşulan Come to Everton klibiyle duyurmayı planladığı öğrenildi.




 
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