Cenk Tosun'un Everton'dan kazanacağı para belli oldu

Cenk Tosun'un Everton'a transferi gündeme bomba gibi düşmüştü! Başkan Fikret Orman
resmen açıklamasa da Cenk Tosun
teklifi kabul etmiş ve son pürüzler kalmıştı. İngiliz ekibi pazarlıklarda fiyatı artırınca transfer 25 milyon Euro'ya (100 milyon TL) bitmişti.
CENK TOSUN 4 MİLYON EURO KAZANACAK
Yıldız golcü ingiliz ekibi ile 4.5 yıllık anlaşma karşlığında 4 milyon Euro'ya el sıkışmıştı. Cenk bu sezonun ikinci yarısında 2 milyon Euro, diğer yıllarda ise 4 milyon Euro kazanacak.
Vida transferini açıklayan Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferini kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi
COME TO EVERTON SÜRPRİZİ
Bu arada İngiliz yöneticilerin Cenk Tosun
transferini Beşiktaş'ın dünyada çok konuşulan Come to Everton
klibiyle duyurmayı planladığı öğrenildi.
Erdinç Şahin