Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

YILLIK 8.5 MİLYON EURO

Cenk Tosun, O Ses Türkiye'yi salladı

BEŞİKTAŞ'A 28 MİLYON STERLİN

Başakşehir'den olay Cenk Tosun paylaşımı

BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK 1.7 MİLYON EURO ALIYORDU

Erdinç Şahin

transferi içinel sıkışıldığı iddia edilirkenalacağı yıllık ücreti açıkladı.haberine görekesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon euro) verecek.Yarın imza için’a gidecek olanhaftalık 145.000 kazanacak. Kendisini 4.5 yıllıkyapacak sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun için Everton, Beşiktaş’ta 25 milyon sterlin + 3 milyon sterlin bonus olmak üzere 28 milyon sterlin ödeyecek.Cenk Tosun şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere’de bulunuyor. Everton ayrıca Cenk Tosun takıma katılığı andade yollarını ayıracak.Yıldız futbolcu Beşiktaş ile olan sözleşmesinde KAP’a maaşını 2018-2019 yılı için 1.7 milyon euro olarak açıklamıştı. İşte o açıklama…2014-2015 sezonu için 1.7 Milyon Euro, 2015-2016 sezonu için 1.45 Milyon Euro, 2016-2017 sezonu için 1.5 Milyon Euro, 2017-2018 sezonu için 1.6 Milyon Euro ve 2018-2019 sezonu için de 1.7 Milyon Euro garanti ücreti ödeyecek.Oyuncuya ayrıca, tüm sezonlar için geçerli olmak üzere 10.000 Euro maçbaşı ücreti ödenecek. Bu transfer için’a herhangi bir transfer bedeli ödenmeyecek.(Milliyet)