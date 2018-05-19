Cenk Tosun ve Gökhan Töre baba oluyor

Futbol dünyasının iki yıldız isminden iki müjdeli haber geldi.

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdüren Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç hamile.

CİNSİYETLERİ BELLİ DEĞİL

Bir haber de Beşiktaş'tan İngiltere'ye transfer olan Cenk Tosun'dan var.

Everton'da oynayan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun birkaç aylık hamile.

Her iki çift de henüz bebeklerinin cinsiyetini henüz bilmiyor.