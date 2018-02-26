Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !

Erdinç Şahin

2016-2017 sezonu devre arasında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan18 lig maçında forma giyerek 5 gol attı ve 4 asistle şampiyonluk yolunda kilit isim oldu.de 6 karşılaşmada görev alan Hollandalı 3 gollük performans sergiledi. bu performansıyla birlikteda çağırılan Babel, 2017-2018 sezonuna ise çok iyi bir başlangıç yaptı.Takımın hücum varyasyonlarında çok önemli bir faktör olan, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Hollandalı, ligin 2’nci yarısında ise 5 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 asist yaptı. 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da istenileni veremeyen Babel’in sahadaki performansında da büyük düşüş yaşadı.Öte yandan Babel’in yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerin birisi de Cenk Tosun’un devre arasında İngiliz ekibi Everton’a transfer olması.