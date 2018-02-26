Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !

Geçen sezon devre arasında La Liga ekibi Deportivo La Coruna'dan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takıma katılan ve 2016-2017 sezonunda yaşanan şampiyonlukta katkısı bulunan Ryan Babel, Cenk Tosun'un gidişiyle birlikte düşüş yaşadı.

Cenk Tosun yoksa, Babel de yok !
2016-2017 sezonu devre arasında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Ryan Babel, 18 lig maçında forma giyerek 5 gol attı ve 4 asistle şampiyonluk yolunda kilit isim oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 karşılaşmada görev alan Hollandalı 3 gollük performans sergiledi. bu performansıyla birlikte Hollanda Milli Takımı’na da çağırılan Babel, 2017-2018 sezonuna ise çok iyi bir başlangıç yaptı.

Takımın hücum varyasyonlarında çok önemli bir faktör olan Ryan Babel, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Hollandalı, ligin 2’nci yarısında ise 5 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 asist yaptı. 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da istenileni veremeyen Babel’in sahadaki performansında da büyük düşüş yaşadı.

Öte yandan Babel’in yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerin birisi de Cenk Tosun’un devre arasında İngiliz ekibi Everton’a transfer olması.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza çıkmayacak

Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e ceza çıkmayacak
Kupada yarı final zamanı

Kupada yarı final zamanı
Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!

Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!
Patrice Evra'nın Premier Lig'e dönüşü acı oldu!

Patrice Evra'nın Premier Lig'e dönüşü acı oldu!
Son dakika: Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitti!

Son dakika: Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitti!
Trabzonspor, Burak Yılmaz ile kazanıyor

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile kazanıyor
Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası

Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası
Bafetimbi Gomis’in rakibi Alex de Souza

Bafetimbi Gomis’in rakibi Alex de Souza
Beşiktaş’tan Pepe’ye Ümit Besen’li kutlama

Beşiktaş’tan Pepe’ye Ümit Besen’li kutlama
Cengiz Ünder'e nazar değdi

Cengiz Ünder'e nazar değdi
TM Akhisaspor – Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

TM Akhisaspor – Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek