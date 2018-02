Cennet'in Gözyaşları 19. bölüm fragmanı (Kaya'nın Arzu'ya teklifi)

Büşra Kamış

dizisi tüm heyecanıyla dün akşam karşımızdaydı.izlendi. İzlenir izlenmez dizinin hayranlarını aratır oldu. Peki fragman? Son dakika fragman yayınlandı. Diziyle ilgili tüm son dakika bilgileri haberimizde olacak.Cennet'in Gözyaşları 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.Nişan hazırlıkları da tüm hız devam ederken, Melisa Selim'i elde etmenin mutluluğundadır. Orhan'la yaptığı iş birliği sonucu Cennet'i bu mutlu güne şahit etmeyi de ihmal etmezler. Sinsi planlarıyla Cennet Selim aşkını sonsuza dek bitirdiklerini sanırken hiç tahmin etmedikleri bir şey olur. Bu defa yaptıkları bütün kötülüklerin, oyunların bedelini ödeyeceklerdir…Kaya'nın yaptıkları, oynayacağı büyük oyunun alıştırmalarıdır aslında. Arzu da bunun farkındadır ve Kaya'yı öldürmenin de çare olmadığını anlamıştır. Ne yapacağını bilemez haldedir Arzu ve korkuyordur. Korkmakta da haklıdır çünkü Kaya'nın hedefinde bu sefer Mahir vardır. Ailesindeki herkesi yok etmeye hazır bu adamdan kurtulmak için her şeyi yapacaktır Arzu…Kaya teklifini yapar Arzu'ya. Arzu için kahredici bir tekliftir bu ve eğer Kaya'nın istediklerini yaparsa Kaya'dan ebediyen kurtulacaktır. Ama yapılan teklif ölümden beterdir.Arzu son derece cazibeli, hırslı, oldukça akıllı ve sezgileri kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı acı travma, hayata ve kendine duyduğu öfke, bastırmaya çalıştığı duyguları ve unutmaya çalıştığı geçmişi, Arzu'nun hayatta tam anlamıyla mutlu olmasına hep engel olmuştur. Bu yüzden gerçek anlamıyla mutlu olmayı beceremediği için hep doyumsuzdur. Daha başarılı, daha çok güç, daha çok takdir edilmek, içindeki boşluğu doldurmak adına hep daha fazlasını ister hale gelmiştir.Üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, çok zeki bir kızdır Cennet. Üstelik çok da güzeldir. Genelde canlı, enerjik, neşeli görünür.Genç yaşta iş alanında önemli başarılara imza atmış yakışıklı bir adamdır. Çalışkan karizmatik, duygusal, güvenilir, dürüst ve ahlaklı biridir. Sakin bir yapısı vardır. Giyim kuşamına özen gösterir.Soyer ailesinin ilk oğludur. Sema'nın ilk göz nuru ve Rıza'nın kurduğu imparatorluğunda baş veliahtıdır. Duygusal bir adamdır. Özgür bir ruha sahiptir.Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.Melisa, Soyer ailesinin biricik güzel kızı, gözbebeğidir. Anne babası tarafından son derece şımartılarak büyütülmüştür. Mahir'in kızına düşkünlüğü her kız babası gibidir ama Arzu'nun Melisa'ya düşkünlüğü başkadır. Dışa dönük, arkadaş canlısı, gezmeyi, eğlenmeyi, hayatı seven bir kızdır. Kıskanç ve bencildir.