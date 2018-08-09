Endonezya’nın doğusundaki Lombok Adası’nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye yükseldiği bildirildi. Depremde bin 477 kişinin de yaralandığı ifade edilirken, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.

Gili Trawangan Adası’ndan tahliye edilen turistlerin görüntüleri de ortaya çıktı. Bölgede bulunanları tahliye etmek üzere adaya yanaşan iki tekne drone’lar tarafından görüntülendi.

FACEBOOK ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan sosyal medya devi Facebook’un, 347 kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurduğu ortaya çıktı. Yanlışlık, Endonezcede “selamat” (selamet) kelimesinin hem “esenlik - güvendeyim” hem de “tebrikler” anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu. Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya’da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket “bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu” açıkladı.