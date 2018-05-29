Çentikli tasarım, MediaTek işlemci, uygun fiyat!

Dünya çapında faaliyet göstermekte zorlansa da çok kez ismini ön plana çıkartmayı başaran vivo, bu kez de son moda giriş seviyedeki telefonuyla Çin’de gündeme geldi. Son dönemin modası çentik gibi güncel detayları üzerinde barındıran cihaz fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Y83, çentikli tasarımı ve varsayılan arka plan görselleriyle ön kısımdan iPhone X ve diğer tüm çentikli telefonlara fazlasıyla benziyor. 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemci, 6.22 inç HD+ ekran, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 256 GB’a kadar destekli microSD kart girişi, 3620 mAh pil ve Android 8.1 Oreo ile birlikte gelen vivo’nun yeni telefonu; aynı zamanda f/2.2 diyafram açıklıklarına sahip 13 MP arka, 8 MP ön kameraya sahip. Cihaz aynı zamanda güncel kurla 235 dolar civarında fiyat etiketine sahip.