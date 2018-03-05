Çentikli telefon geliyor

Teknoloji gündemini epey meşgul eden Mobil Dünya Kongresi günlerinde, Android
cephesinde çentikli telefon görmeye alıştık. Asus, Huawei
ve LG
gibi pek çok şirket takip ettiği/edeceği bu yeniliğe Oppo
da ayak uyduruyor. Firma, sonraki nesil amiral gemisi R15
için ilk resmi görselini Çin’in sosyal medyası Weibo’da
yayınladı. Gösterilen afişte ekran hatları çizilerek çentik ön plana çıkartılmış.
Buna karşın, başka herhangi bir detay yayınlamış değil. Basının eline geçen tek bilgi ise, R15 ve R15 Plus’ta yapay zeka desteği sunan Snapdragon 700
serisi işlemciye yer verilecek olması. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi nasıl şeyler bekliyor olacak.
Adem Özdoğan