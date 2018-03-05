Çentikli telefon geliyor

Adem Özdoğan

Teknoloji gündemini epey meşgul eden Mobil Dünya Kongresi günlerinde,cephesinde çentikli telefon görmeye alıştık.vegibi pek çok şirket takip ettiği/edeceği bu yeniliğeda ayak uyduruyor. Firma, sonraki nesil amiral gemisiiçin ilk resmi görselini Çin’in sosyal medyasıyayınladı. Gösterilen afişte ekran hatları çizilerek çentik ön plana çıkartılmış.Buna karşın, başka herhangi bir detay yayınlamış değil. Basının eline geçen tek bilgi ise, R15 ve R15 Plus’ta yapay zeka desteği sunanserisi işlemciye yer verilecek olması. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi nasıl şeyler bekliyor olacak.