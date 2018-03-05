İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Çentikli telefon geliyor

iPhone X ile başlayan çentik modası birçok şirket gibi Oppo’yu da etkiledi. Çinli şirket çentiğe sahip R15 ve R15 Plus’ı gösterdi
 

Çentikli telefon geliyor
Teknoloji gündemini epey meşgul eden Mobil Dünya Kongresi günlerinde, Android cephesinde çentikli telefon görmeye alıştık. Asus, Huawei ve LG gibi pek çok şirket takip ettiği/edeceği bu yeniliğe Oppo da ayak uyduruyor. Firma, sonraki nesil amiral gemisi R15 için ilk resmi görselini Çin’in sosyal medyası Weibo’da yayınladı. Gösterilen afişte ekran hatları çizilerek çentik ön plana çıkartılmış.

Buna karşın, başka herhangi bir detay yayınlamış değil. Basının eline geçen tek bilgi ise, R15 ve R15 Plus’ta yapay zeka desteği sunan Snapdragon 700 serisi işlemciye yer verilecek olması. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi nasıl şeyler bekliyor olacak.
 

SKODA SUPERB HİBRİT 2019 YILINDA PİYASADA OLACAK



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bank Frick, depolama hizmeti ve kripto para yatırımı başlatıyor

Bank Frick, depolama hizmeti ve kripto para yatırımı başlatıyor
Instagram'da büyük açık! Ekran görüntüsünü alırsanız...

Instagram'da büyük açık! Ekran görüntüsünü alırsanız...
NASA otonom robot Astrobee'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek

NASA otonom robot Astrobee'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek
Selçuk Üniversitesi'nde Hava Savunma Robotu icat edildi ! Roketle imha ediyor

Selçuk Üniversitesi'nde Hava Savunma Robotu icat edildi ! Roketle imha ediyor
Leagoo S9 ile tanışın

Leagoo S9 ile tanışın
Youtuber cipsi satışa sunuldu

Youtuber cipsi satışa sunuldu
Amazon Ar View’lı Android modelleri

Amazon Ar View’lı Android modelleri
Galaxy S9 ailesi tansiyon ölçebiliyor!

Galaxy S9 ailesi tansiyon ölçebiliyor!
BackBeat Fit 305 tüm dikkatleri üzerine çekiyor

BackBeat Fit 305 tüm dikkatleri üzerine çekiyor
5G önümüzdeki yıl geliyor

5G önümüzdeki yıl geliyor
Facebook iki ayrı haber kaynağı özelliğinden vazgeçti

Facebook iki ayrı haber kaynağı özelliğinden vazgeçti