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CEO’yu soyan hırsız evde izmarit unutunca yakalandı

Polat Holding CEO’su Baran Demir’in güvenlikli lüks sitedeki dairesine giren hırsızlar, toplam 1.5 milyon TL değerinde 6 saat, pırlanta takılar, 200 cumhuriyet altını, külçe altın ve 100 bin doları çalıp kaçtı. Polisin olay yerinde bulduğu bir izmarit, DNA testiyle şüphelinin kimliğini ele verdi

CEO’yu soyan hırsız evde izmarit unutunca yakalandı
Tanınmış işadamı Polat Holding’in CEO’su Baran Demir, ‘yüksek güvenlikli’ lüks sitedeki evinde hırsız kurbanı oldu.

Habertürk Gazetesi'nden Müslüm Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Etiler’de bulunan milyon dolarlık sitede 17 Şubat günü meydana gelen olay şöyle gelişti:

Lüks otomobille siteye giren hırsızlar, evde bulunmayan Baran Demir’in dairesine bahçe kapısından girdi ve yatak odasındaki çelik kasa ile çekmecelerdeki değerli ziynet eşyalarını aldı. Site güvenliğinin haber vermesi üzerine eve giden Demir, toplam değeri 1.5 milyon TL’nin üzerinde olan 6 saat, pırlanta kolye- yüzük-küpeler, 200 cumhuriyet altını, külçe altın ile 100 bin dolar, 5 bin TL ve kimliklerin çalındığını tespit etti.


İZMARİTTEN YAKALANDILAR


Demir’in şikâyeti üzerine, olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de parmak izi çalışması yaptığı evde, hırsızların geride bıraktığı bir sigara izmariti bulundu. İzmaritteki DNA’dan bir şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, teknik takibe başladı. İnceleme sonrası 2 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne götürülen hırsızların sorgusu sürüyor. Bu arada olaydan sonra Demir, sitenin güvenlik işini yapan firmadan da şikâyetçi oldu.


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