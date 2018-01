Cep kabusuna son

HAYAT KURTARIYOR

Haber Merkezi

Akıllı telefonlar artık günlük yaşantıda bilgisayarları bile aratmadığı için hayatın değişmez bir parçası haline geldi. Hatta binlerce kişi işe bile gitmeden mobil çalışmaya başladı. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız ve her an kullandığımız için telefonu kaybetmek, yanlışlıkla rehberi uçurmak, suya düşürmek, verileri silmek ya da virüs bulaştırmak en büyük kabus haline geldi.Telefonunuzun başına gelebilecek en kötü durumlarda bile adeta hayat kurtaracak pek çok çözüm var. Ancak bunları bilmeyen binlerce kişi en ufak bir aksaklıkta bile hemen yeni bir telefon alıyor. Sık sık karşılaşılan ana sorunlar için sizlere özel bir rehber hazırladık. Sadece bir kaç dakika içinde anlık önlemlerle sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz.Kaybolduysa: Telefonunuzun konumunu sürekli açık tutmakta fayda var. Cihazınız ağer Android ise google'a girip 'telefonum nerede google' diye arama yapın ve Android cihaz yöneticisine tıklayın. Burada mail adresinizi ve telefonunuzu doğrulattıktan sonra cihazınızın hangi sokaktan sinyal verdiğini görebilirsiniz. Telefonunuz iOS ise icloud.com/find sitesinden iPhone'numu bul uygulamasını kullanın.Numaralar silinmişse: iPhone kullanıyorsanız, icoud (depolama servisi) telefonuzu yedekler. Telefonunuzun ayarlar bölümünden iCloud’a girin. Ekranda çıkan uyarıya 'iPhone'umda Tut'a deyin. Kişileri’i açık konuma getirdikten sonra uyarı ekranındaki 'Birleştir' kısmını etkinleştirin. Numaralar geri gelecektir.Google'da kurtarma: Android telefonlarda eğer 'senkronizasyon' açıksa tüm rehberiniz Gmail altına yedeklenir. Gmail içinde sol üst bölümde Google logusu atındaki Gmail bölümünü tıklayın. Açılan menüden rehberi seçin. Silinen numaralar buradan yeniden yüklenecektir.Sürekli kapanıyorsa: En büyük sebebi bataryadır. Temassızlık olabilir. Başka bir batarya ile deneyin. Yine olmuyorsa yazılımların güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa fabrika ayarlarına geri dönün ya da servise götürün.Virüs bulaştıysa: Virüs o an yüklediğiniz uygulama ile bulaştı ise öncelikle o en son yüklediğiniz uygulamayı telefonunuzdan kaldırın. Bu virüs cep telefonunuzu açılmaz hale veya işlem yapılmaz hale getiriyor ise tek çareniz format atmak. Sonrasında ise güncel bir virüs programı yüklemelisiniz.Suya düştüyse: Önce telefonunuzu kapatın. Daha sonra parçalara ayırın. Telefon içindeki SD kart, SIM kartı ve bataryayı çıkararak, kurumaya bırakın. Telefonun kulaklık girişi, şarj ve kart yuvaları gibi deliklerindeki suyu ağzınızla da vakumlayabilirsiniz. Ayrıca cihazınızı pirinç dolu tabak içinde 48 saat bekletin. Eğer hala nemliyse bir bezle silin.Çalındıysa: Her şeyden önce telefonunuzun uluslararası cihaz kodu olan IMEI numarasını bir yere not alın. Çünkü cihazınız çalındığında terör olaylarında bile kullanılabilir. Böyle bir durumda hemen savcılığa IMEI numarasını verip suç duyurusunda bulunmalısınız. Ayrıca Telekomünikasyon Kurumu'nun 0 312 294 94 94 numaralı ihbar merkezini arayarak telefonunuzu ve hattınızı kullanıma kapatabilirsiniz.