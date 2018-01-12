Cep kabusuna son

Akıllı telefonlarda yaşanan en ufak bir sorun bile yaşamı kabus etmeye yetiyor. Her an başa gelebilecek kaybolma, rehberi uçurma, sürekli kapanma, verileri kaybetme, suya düşürme gibi pek çok sorunun kısa sürede üstesinden gelinebilecek 10'larca sistem var. Paniğe kapılmadan tüm sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz. İşte size özel rehber. Hazırlayan: Murat GÜLDEREN