Cep telefonları tuvaletten daha pis

Sanat çalışması gibi görünen bu fotograf aslında bir bakteriye ait. Bilim insanlarının "akıllı telefon bakterileri" olarak adlandırdığı bu canlılar, bizimle sürekli içiçe.



İngiltere'deki Surrey Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümü öğrencileri cep telefonlarına yakından bakmaya karar verince bakterileri fark ettiler. İnanması zor ama cep telefonlarında tuvaletin 18 katı daha fazla bakteri bulundu.



Öğrenciler, bakterileri laboratuvarlarda ürettiler ve geliştirdiler. Cep telefonunu bakteri üretme kaplarına koyan öğrenciler, 3 gün sonra bu garip yaratıkları görüntülediler. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının sadece iletişim aracı olmadığını, bizim kişisel izlerimizi de taşıdığını söylüyor.

İĞRENÇLER AMA ZARARLI DEĞİLLER



Tabii aynı zamanda yediklerimizi, içtiklerimizi de telefonlara bir şekilde bulaştırıyoruz. Üniversitede süren çalışmalar sırasında bakteriler fotograflandı ve bu görüntüler büyütüldü. Bu bakterilerin tümü, iğrenç görünmelerine karşın zararlı değil.

Ancak, Staphylococcus aureusgibi tehlikeli bazı bakteriler de telefonlarda görülebiliyor. Bu bakteri, "Hastane infeksiyonu" olarak adlandırılıyor.

Akıllı telefonların klavye ve benzeri bir dizi tuşa sahip olması, daha çok bakteri taşımalarına neden oluyor. Eski tip telefonlar bu nedenle daha az pis olabilir.

Bu bakterilerden kurtulmanın yolu var mı? En iyi yöntem telefonları temiz tutmak ve mümkün olduğu kadar sık silmek. Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri olduğunu belirten uzmanlar, ıslak mendillerin kullanılmasını öneriyor.

Cep telefonlarına bakteri bulaştırmamanın yollarından birisi de, tuvalete giderken, telefonu dışarda bırakmak. Bakterilerin çoğu elden telefonlara geçtiği için, ellerin temizliği, telefona yabancı kişilerin dokunmamasına izin vermemek de çözüm olabilir.

ntvmsnbc