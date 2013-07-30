Cep telefonu bir evi küle çevirdi

İsviçre’de bu ayın başlarında genç bir kızın cebinde patlayan Galaxy S3’ün ardından, yine bir Galaxy bu sefer bir Hong Kong’lu adamın evini yaktı.

Xianguo sitesinde yer alan habere göre, adı sadece ‘Du’ olarak açıklanan adamın Galaxy S4’ü alev aldı ve tüm evinin yanmasına neden oldu.

‘Du’nun polise verdiği ifadeye göre, Galaxy S4 şarja bile takılı değilken, bir anda bataryası patladı. Neye uğradığını şaşıran Çinli, panik halinde yanmakta olan cihazı kanepenin altına fırlatmak gibi son derece talihsiz bir harekette bulundu. Sonuç olarak alevler kısa sürede yayıldı.

'Du', telefonda patlama yaşandığı esnada cihazın şarja takılı olmadığı ve telefonun bataryasından diğer tüm parçalarına kadar orijinal Samsung olduğu konusunda ısrar etti.

Talihsiz adam, apartman dairesinin küle dönüşmesinin ardından olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.