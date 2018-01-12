Cep telefonuna bakmamaya en fazla 13 dakika dayanıyoruz

ANLIK MESAJLAŞMA KONUŞMAYI GEÇTİ

GÜNDE EN AZ 1 KERE VİDEO İZLİYORUZ

Senim Tanay

Interpress’in Deloitte tarafından yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’ndan derlediği bilgilere göre, yaklaşık her 13 dakikada bir telefonlarımızın ekranına baktığımız ortaya çıktı. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 85’i ise uyku için ayrılan zaman içinde bir şekilde telefonlarını kullandıklarını belirtirken kullanım nedenleri arasında ilk üçte yüzde 51 ile saate bakmak, yüzde 46 ile sosyal medya bildirimlerini kontrol etmek ve yüzde 33 ile anlık mesaj veya SMS uygulamalarının yer aldığı tespit edildi.Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde Facebook ve sahibi olduğu WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram gibi uygulamaların e-posta ile birlikte en sık kullanılan uygulamalar olduğu belirlendi.Bu uygulamaları saatte en az 1 kere kullandığını belirten kullanıcılar incelendiğinde ise WhatsApp yüzde 56 ile birincilik koltuğuna otururken Facebook yüzde 37 ile ikinci, Instagram yüzde 34 ile üçüncü sırada yer aldı.Türkiye’de kullanıcıların telefonunda telefon ile birlikte yüklü gelenler hariç ortalama 17 uygulama bulunurken bu ortalama Avrupa’da 24.Türkiye’deki kullanıcıların akıllı telefonların en çok yol tarifi özelliğinin farkında olduğu ve en çok da bu özelliği kullandıkları gözlemlenirken ikinci sırada yazı tahmini ve üçüncü sırada sesle aramanın yer aldığı belirlendi.Her 3 kişiden 2'si günde en az bir kez WhatsApp ve Facebook Messenger gibi anlık mesajlaşma ağlarında paylaşılan videoları izliyor.