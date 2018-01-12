Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Cep telefonuna bakmamaya en fazla 13 dakika dayanıyoruz

Yapılan bir araştırma, Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının yaklaşık her 13 dakikada bir telefonlarının ekranına baktığını ortaya çıkardı. Buna göre Türkiye'deki kullanıcılar akıllı telefonlarına bakma sayısında ortalama 78 kez ile 48 olan Avrupa ortalamasının 1,5 kat üstünde

12 Ocak 2018, Cuma 12:31
Cep telefonuna bakmamaya en fazla 13 dakika dayanıyoruz
Interpress’in Deloitte tarafından yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’ndan derlediği bilgilere göre, yaklaşık her 13 dakikada bir telefonlarımızın ekranına baktığımız ortaya çıktı. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 85’i ise uyku için ayrılan zaman içinde bir şekilde telefonlarını kullandıklarını belirtirken kullanım nedenleri arasında ilk üçte yüzde 51 ile saate bakmak, yüzde 46 ile sosyal medya bildirimlerini kontrol etmek ve yüzde 33 ile anlık mesaj veya SMS uygulamalarının yer aldığı tespit edildi.

ANLIK MESAJLAŞMA KONUŞMAYI GEÇTİ

Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde Facebook ve sahibi olduğu WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram gibi uygulamaların e-posta ile birlikte en sık kullanılan uygulamalar olduğu belirlendi.



Bu uygulamaları saatte en az 1 kere kullandığını belirten kullanıcılar incelendiğinde ise WhatsApp yüzde 56 ile birincilik koltuğuna otururken Facebook yüzde 37 ile ikinci, Instagram yüzde 34 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de kullanıcıların telefonunda telefon ile birlikte yüklü gelenler hariç ortalama 17 uygulama bulunurken bu ortalama Avrupa’da 24.

GÜNDE EN AZ 1 KERE VİDEO İZLİYORUZ

Türkiye’deki kullanıcıların akıllı telefonların en çok yol tarifi özelliğinin farkında olduğu ve en çok da bu özelliği kullandıkları gözlemlenirken ikinci sırada yazı tahmini ve üçüncü sırada sesle aramanın yer aldığı belirlendi.

Her 3 kişiden 2'si günde en az bir kez WhatsApp ve Facebook Messenger gibi anlık mesajlaşma ağlarında paylaşılan videoları izliyor.


 
Mersin'de bir tıbbi sekreter otomobilini, hayalindeki askeri araca çevirdi

Mersin'de bir tıbbi sekreter otomobilini, hayalindeki askeri araca çevirdi
Akdeniz ve Ege'ye özgü balık ve yengeç türleri Karadeniz'i mesken tuttu

Akdeniz ve Ege'ye özgü balık ve yengeç türleri Karadeniz'i mesken tuttu
Zuckerberg açıkladı: Facebook büyük bir değişime gidiyor

Zuckerberg açıkladı: Facebook büyük bir değişime gidiyor
Balon balığı nedir?

Balon balığı nedir?
Otomobil fiyatına Zülfikar işlemeli tespih

Otomobil fiyatına Zülfikar işlemeli tespih
Motörhead'in gitaristi Eddie Clarke hayatını kaybetti

Motörhead'in gitaristi Eddie Clarke hayatını kaybetti
İstanbul'da kadın mı yoksa erkek nüfus mu daha fazla?

İstanbul'da kadın mı yoksa erkek nüfus mu daha fazla?
İşte kültürel miras Bayburt güvercini: Çift kukul (Türk Fısıldayıcısı)

İşte kültürel miras Bayburt güvercini: Çift kukul (Türk Fısıldayıcısı)
Kadınlar, porno sitelere daha çok girdi

Kadınlar, porno sitelere daha çok girdi
Brezilya’da Rus ruleti şoku!

Brezilya’da Rus ruleti şoku!

Balon balığı Antalya Körfezi'nde ortaya çıktı

Balon balığı Antalya Körfezi'nde ortaya çıktı