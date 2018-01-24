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Cephedeki askere anne yemeği

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak sarması hazırladı. Hazırlanan dolmalar, araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi

Cephedeki askere anne yemeği
Hatay Hassa’daki anneler, Suriye’ye gidecek olan Mehmetçiklere yaprak sarması gönderdi.

Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, "Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi, sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler" dedi.




Yaprak sarması hazırlayan Hassalı kadınlar, ayrıca askerlerin ağzı yanmasın, diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik’e turşu ve ayran da gönderdi.



 



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