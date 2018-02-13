Cerabral Palsy’li çocuklar nasıl beslenmeli?



Cerebral Palsy nedir?

Elif Bayram

Beslenme, temel yaşam gereksinimlerinden en önemlisi olarak gösterilebilir. Özellikle Cerebral Palsy’li bireylerde ağız ve boğaz kasları yeteri kadar kuvvetli olmadığı için çiğneme ve yutmada zorluk görülebilmekte, bu da beslenme bozukluğuna neden olmaktadır. Emme, çiğneme, salya, tıkanma gibi durumlar, Cerebral Palsy’nin şiddetine göre değişebiliyor. Beslenme sorunlarının saptanması ve soruna özel çözümün belirlenmesi ile beslenme durumunun geliştirilmesi, daha az komplikasyon ve Cerebral Palsy’li çocuklar için daha iyi bir hayat kalitesini beraberinde getiriyor.Cerebral Palsy’li çocuklarda beslenme problemlerinin iyileştirilmesi konusunda pediatrik gastroenterolog, çocuk cerrahi, diyetisyen, konuşma terapisti, fizyoterapi uzmanları, aile ve hemşirelerle birlikte multidisipliner olarak çalışması gerekiyor.Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Tıbbi Hizmetler Danışmanı Nöroloji Uzmanı Dr. Nihan Hande Akçakaya; “Beslenme ve yutma 30’dan fazla kas ve sinirsel yapının refleksif ve istemli çalışması sonucu ortaya çıkan fizyolojik bir süreç. Bireylerde nörolojik problemler, kas-iskelet problemleri, duygusal eksiklik, kronik yoğun stres, evebeynin bilinç düzeyinin zayıf oluşu gibi nedenlerle beslenme ve yutma bozukluğu görülebiliyor. Cerebral Palsy’li çocuklarda yutma güçlüğü görülmesinin sıklığı yüzde 57 ila 92 arasında değişirken; kötü beslenme oranı yüzde 90’u buluyor. Cerebral Palsy’ye sıkça eşlik eden kabızlık, iştahsızlık gibi durumları doğru beslenme ile ortadan kaldırmak mümkün. Ebeveynlerin bu amaçla doğru bilgi edinmeleri ve oluşabilecek problemleri en aza indirgemek amacıyla beslenme ve yutma bozuklukları ile çalışan bir uzmandan destek almaları çok önemli. Hepimiz biliyoruz ki, çocukların daha sağlıklı ve sosyal olmaları için daha iyi büyümeleri, bunun için de doğru beslenmeleri gerekiyor” dedi.Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan bir engellilik durumu. Beynin tramvaya uğramış kısımlarına erken müdahale edilerek, hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabiliyor. Cerebral Palsy’ye çoğunlukla başka bir fiziksel ya da zihinsel engellilik durumu da eşlik edebiliyor. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Pasly’li birey bulunuyor. Türkiye’de ise her 8 saatte bir Cerebral Palsy’li bebek dünyaya geliyor ve her 1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy’li.