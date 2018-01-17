Çerçioğlu'ndan vatandaşlarımıza teşekkür: Demokrasi geleneğimizi hep birlikte yaşattık

Mine Bozkurt

Çerçioğlu "Aydın'ın genlerine işlemiş demokrasi geleneğinin bir örneğini daha vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Genciyle yaşlısıyla, daha önemlisi burayı bizlerden sonra uzun yıllar kullanacak olan Aydınlılarla halkoylamamızı gerçekleştirdik. Fikrini açıkyüreklilikle söyleyen binlerce vatandaşımıza bu demokrasi şenliğine ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Çerçioğlu, Aydın'ın geleceğine Aydınlıların karar verdiğinin altını çizerken "Bu kent demokrasiyi içine sindirmiş insanların kenti, demokrasinin beşiği. Bu geleneği 3. demokrasi şenliğimizle devam ettirdik. Aydın'ı vatandaşlarımıza kulak vererek, vatandaşlarımızın isteklerine göre yönetmeye devam edeceğiz. Halk ister, büyükşehir yapar" dedi.Aydın'ın gelişen mahallerinden olan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arazi için yaş sınırlaması olmaksızın binlerce vatandaş oy kullanırken kullanılan oylar tasnif edildikten sonra çıkan sonuca göre Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlanacak ve uygulanacak.Daha önce de, 100 milyon liraya kamulaştırılan 177 dönümlük Aydın Tekstil arazisi ve Kuşadası'ndaki 26 milyon liraya kamulaştırılan TARİŞ arazisi için de halkoylaması yapılmış, vatandaşlar bu arazilerin yeşil alan olarak kalmasını istemişti.Aydın Tekstil arazisi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje Anıtlar Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.Vatandaşların yeşil alan olarak kalmasını istediği Aydın Tekstil arazisindeki tescilli yapılar restore edilerek korunacak ve alana çiçek bahçeleri, bisiklet yolları, koşu yolları, piknik alanı, konser ve nikâh salonları, sergi salonları, fuar alanı, botanik havuz, spor alanları, macera parkı, çocuk oyun alanları, kaykay parkuru, splash su oyun alanı, anfi tiyatro, kuş bahçesi, kelebek bahçesi, çocuk gelişim kulüpleri, gezi treni, sanat atölyeleri, kafe ve otoparklar yapılacak.