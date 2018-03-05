Cerebral Palsy'li çocuklar için bir araya geldiler



Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV)

Elif Bayram

Cerebral Palsy’li bireylerin ülkemizdeki en önemli destekçisi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy’li çocukların geleceği için “Adımlarıma Destek Ol” çağrısıyla herkesi Runatolia Maratonu’nda koşmaya davet etti. 4 Mart Pazar günü gerçekleşen maratonda gönüllüler Cerebral Palsy’li çocuklar için yerlerini aldı.Proje kapsamında gönüllü koşucuların desteğini alan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Runatolia Maratonu’nda toplanan bağışlarla, Cerebral Palsy’li çocuklara fizyoterapi ve özel eğitim desteği sağlayacak.Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup, çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 bin 569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; kurulduğu günden bugüne 20 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu.