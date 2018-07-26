Cerebral Palsy’li bireylere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 40 Cerebral Palsy’li çocuk ve gencin ilgili uzmanlar rehberliğinde sportif çalışmalarına destek olarak hareketlerinde bağımsızlık kazanmalarını amaçlıyor.

Egzersiz eğitim programlarının öncesi ve sonrasında yapılan bilimsel testler ile Cerebral Palsy’li çocuk ve gençlerin, erken dönemde başladıkları sportif faaliyetlerin olumlu gelişmeleri ölçülerek sporun bilimsel etkilerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 40 Cerebral Palsy’li bireyin 12 hafta boyunca bir grubu su sporları kısmında, diğer bir grubu ise kara sporları tarafında gerçekleştirdikleri sportif aktivitelerle fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladılar, diğer yandan da sosyalleşme imkanı buldular.

İkinci ayağı eylül ayında başlayacak olan Adım Adım Gelişiyorum-Sosyalleşiyorum Projesi ile Cerebral Palsy’li çocuk ve gençler sporun farklı branşlarıyla tanıştırılacakl e spor camiasının da Cerebral Palsy konusunda farkındalığının artırılması sağlanacak.

CEREBRAL PALSY NEDİR?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan bir engellilik durumu. Beynin tramvaya uğramış kısımlarına erken müdahale edilerek hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabiliyor. Cerebral Palsy’ye çoğunlukla başka bir fiziksel ya da zihinsel engellilik durumu da eşlik edebiliyor. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Pasly’li birey bulunuyor. Türkiye’de ise her 8 saatte bir Cerebral Palsy’li bebek dünyaya geliyor ve her 1000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy’li.