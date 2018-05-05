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Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Manken ve oyuncu Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi öncesi saç tıraşı olurken bir görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 09:58
Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım
29 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan’ın 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. 

Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu geçen gün Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı.


GİZLİLİK KARARI VERİLDİ


Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.

Ancak tüm bunlara rağmen Ümit Aslan, eski eşi Ceren Hindistan'ın çocuğun kemoterapi sürecini reddettiğini  ve kendisine de çocuğunu göstermediğini iddia etmeye devam etti. Hal böyle olunca Ceren Hindistan Instagram hesabından kızının kemoterapi tedavisi sürecinden bir videosunu paylaştı. İşte o video...

'BİZİ KENDİMİZİ İSPATLAMAK ZORUNDA BIRAKANLAR UTANSIN'


Ceren Hindistan, videoyu paylaştıktan sonra takipçileriyle şu notu paylaştı:

"Mesajlarınızla ağlattınız beni gece gece... Gittim yine o günlere... Halbuki bunlar hep bende kalacaktı. Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde "Anneciğim cam çizdi" diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye. Bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana... Olsun biz hiçbir zaman gücenmeyiz ama bizi kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın! Rabbim herkesin evladına sağlık versin."



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