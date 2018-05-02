Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı

Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı. Hindistan'ın avukatı açıklama yaptı

03 Mayıs 2018, Perşembe 07:46
Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı
2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı. Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı özel hastane adına avukatları ve davalı Ceren Hindistan avukatlarıyla katıldı. Hastane avukatı Ece Deniz Torun, Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın böbrek tümörü tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanırken davalı Hindistan'ın tedavi sürecini bitirerek hastaneden ayrıldığını, çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduklarını, bu yönde karar verilmesini talep etti.

 

CEREN HİNDİSTAN'IN AVUKATI: DURUŞMALAR GİZLİ YAPILSIN


Ceren Hindistan'ın avukatı Can Özede ise çocuğun tedavisi uygulandığı sırada hastanede enfeksiyon kaptığını, ayrıca ciddi ishal olduğunu ölümcül durum karşısında annenin yasal haklarını kullanarak çocuğunu hastaneden çıkardığını, çocuğun tedavisine devam edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi. Avukat Özede, duruşmaların gizli yapılması talebinde de bulundu.


 

DURUŞMA ERTELENDİ


Mahkeme, Ceren Hindistan'ın avukatlarının talebi üzerine gizlilik kararı aldı. Davanın baba Ümit Aslan'a ihbarına karar verilerek duruşma ertelendi.

Öte yandan akim, hastane evraklarının gelmesine ve Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.


'ÇOCUK SAĞLIKLIDIR VE DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ YAPILMAKTADIR'




Duruşma sonrasında Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut, davada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "Açıkçası gizlilik kararına uymayan kişi veya kurumlar hakkında her tür yasal yollara başvuracağız. Yayın yasağı da koyduk. Bu konuyu şöyle özetleyelim, bizim müvekkilimiz Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuğun sağlık durumu bir ay önce hastane raporuyla tespit edilmiş durumdadır. Çocuğun kemoterapiye veya radyoterapiye hiçbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Görülecek olan davada zaten ayrıntılarıyla işlenecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Bugün 'Yeniden tedaviye başladı gibi bir haber var', bu mevzubahis değildir. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi. Ceren Hindistan ise kendisine soru yöneltmek isteyen basın mensuplarından hızla uzaklaşarak "Böyle yaptığınız sürece size hiç bir açıklamada bulunmayacağım" dedi.

Ceren Hindistan'ın kızı başka bir hastanede kemoterapi görmeye başladıCeren Hindistan'ın kızı başka bir hastanede kemoterapi görmeye başladı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?

Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar
Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?

Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?
Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor

Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor
Rihanna, Mert Alaş'a poz verdi

Rihanna, Mert Alaş'a poz verdi
Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Defne Samyeli: Cem'e abi derdim

Vatanım Sensin 55. yeni bölüm fragmanı: Yüzbaşı Yakup'a işkence!

Vatanım Sensin 55. yeni bölüm fragmanı: Yüzbaşı Yakup'a işkence!
Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!

Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!
Bu sahneleri unutmak mümkün mü?

Bu sahneleri unutmak mümkün mü?
Tuğba Ekinci kimdir? Kadın ve taciz sözleri olay oldu! Ne dedi?

Tuğba Ekinci kimdir? Kadın ve taciz sözleri olay oldu! Ne dedi?
Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti

Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti