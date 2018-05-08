Ceren Hindistan: Hamileyken şiddet gördüm

Böbreğinde tümör bulunan 3 yaşındaki kızı Arya'nın tedavisini engellediği haberleriyle magazin gündemine gelen manken Ceren Hindistan
bu haberlerin yalan olduğunu kızının tedavisinin yapıldığını ve onun yanından ayrılmadığını belirtmişti.
Bu açıklamadan sonra Ceren Hindistan
'ın eski eşi ve Arya
'nın babası Ümit Aslan
avukatı aracığılıyla bir açıklama yapmıştı. Ümit Aslan, Ceren Hindistan
'ın gerçekten de kızının tedavisini yaptırmadığını ve onun hayatını tehlikeye attığını iddia etmişti.
Eski eşinin avukatı aracılığıyla yaptığı bu suçlamalar karşısında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ceren Hindistan
yaşananların anlatıldığı gibi olmadığını söylemmişti.
Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım
Ceren Hindistan
, bugün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefon ile bağlanarak eski eşi hakkında açıklama yaptı.
Ceren Hindistan
, eski eşinden hamilelik döneminde şiddet gördüğünü dile getirdi. Ceren Hindistan
, Arya kemoterapideyken babası Ümit Aslan
'ın bir gece kulübünde eğlendiğini açıkladı.
Medyaya sızan bu görüntüler sonrasında Ceren Hindistan
, Ümit Aslan'ın bir kızı daha olduğunu ama onu da görmediğini belirtti.
Ceren Hindistan
, kendisine velayet davası açan Ümit Aslan
için "Babalığı yaşayabilecek bir karakter değil" sözlerini dile getirdi.
Ceren Hindistan
, "Velayet almak isterlerse kendileri zararlı çıkar" diyerek dava için elinde çok güçlü belgelerin olduğunu vurguladı.
Çiğdem Saltık