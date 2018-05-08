Ceren Hindistan: Hamileyken şiddet gördüm

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Çiğdem Saltık

Böbreğinde tümör bulunan 3 yaşındaki kızı Arya'nın tedavisini engellediği haberleriyle magazin gündemine gelenbu haberlerin yalan olduğunu kızının tedavisinin yapıldığını ve onun yanından ayrılmadığını belirtmişti.Bu açıklamadan sonra'ın eski eşi ve'nın babasıavukatı aracığılıyla bir açıklama yapmıştı. Ümit Aslan,'ın gerçekten de kızının tedavisini yaptırmadığını ve onun hayatını tehlikeye attığını iddia etmişti.Eski eşinin avukatı aracılığıyla yaptığı bu suçlamalar karşısında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanyaşananların anlatıldığı gibi olmadığını söylemmişti., bugün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefon ile bağlanarak eski eşi hakkında açıklama yaptı., eski eşinden hamilelik döneminde şiddet gördüğünü dile getirdi., Arya kemoterapideyken babası'ın bir gece kulübünde eğlendiğini açıkladı.Medyaya sızan bu görüntüler sonrasında, Ümit Aslan'ın bir kızı daha olduğunu ama onu da görmediğini belirtti., kendisine velayet davası açaniçin "Babalığı yaşayabilecek bir karakter değil" sözlerini dile getirdi., "Velayet almak isterlerse kendileri zararlı çıkar" diyerek dava için elinde çok güçlü belgelerin olduğunu vurguladı.