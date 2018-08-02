Ceren Hindistan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ümit Aslan ile bir dönem birlikte olan ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Ceren Hindistan, zaman zaman gündeme gelen isimlerin başında geliyor. Bugün teve2'de ekrana gelen "2. Sayfa" programına konuk olan Ceren Hindistan, Ümit Aslan ile olan birlikteliği sırasında şiddet gördüğünü anlattı ve bu esnalarda gözyaşı döktü. Şu an hayatında biri olduğunu ifade eden Ceren Hindistan program vesilesiyle tekrar gündem olurken "Ceren Hindistan kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Manken ve oyuncu Ceren Hindistan, 27 Şubat 1989 Ankara’da dünyaya geldi. Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 2007 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması ardından oyunculuğa başladı. İlk olarak 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde Serpil karakterine hayat veren Ceren Hindistan, Burak Özçivit’in de başrolde yer aldığı Baba Ocağı dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlayan Ceren Hindistan, 2015’te Arya isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi ancak ikili 2016 yılında yollarını ayırdı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ceren Hindistan, kızının sağlık problemleri nedeniyle gündeme geldi. Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini reddedince özel bir hastane tarafından mahkemeye verilmişti.