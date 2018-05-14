Ceren Hindistan hakkında 'Kanser kızını tedavi ettirmiyor, kemoterapiyi reddediyor' diyerek dava açan hasteneden ikinci hamle geldi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hastane yönetimi, Hindistan'ın "Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var" sözlerinin ardından yine harekete geçti.





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SORUŞTURMA BAŞLADI

Hastane yönetimi bu kez de Hindistan'ı savcılığa şikayet etti: 'Ceren Hindistan sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor. Hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor.' Savcılık soruşturma başlattı.







