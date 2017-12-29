Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

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Elif Bayram

Memur bir ailenin tek kızı olan5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan Ceren Moray, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerinigibi isimlerin paylaştığıisimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olandizisinde Su karakterini canlandırdı.2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti.