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Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Ceren Moray, eylül ayında Fransız sevgilisi Nicco ile Bodrum’da evlenmişti. Önceki akşam Ceren Moray, Kuruçeşme’de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. En son O Hayat Benim dizisinin kadrosunda yer alan Ceren Moray’ın özel yaşamı yeniden gündeme geldi. Peki Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?
Memur bir ailenin tek kızı olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan Ceren Moray, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı.

2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti.



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