Çerkes sürgününün 154. yılı anıldı

Grup üyeleri, Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesi’ndeki Sürgün Anıtı’nda başlayan etkinlikte daha sonra sahile yürüdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz’in soğuk sularında şehit olan tüm insanları rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Anadolu topraklarının büyük bir medeniyet olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, özellikle Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonra burada yaşayanların bu tür acılara mahkum edilmek istendiğini anlattı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ

Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşı’nın verildiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Bize düşen bugün cumhuriyeti en güzel şekilde yaşatmak, Anadolu topraklarına sahip olmak, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi diri tutmak, bayrağımızın en güzel şekilde dalgalanmasını sağlamaktır. Düşman şimdi Çanakkale’de olduğu gibi gemilerle, tanklarla, uçaklarla gelmiyor. Aradan mikroplar yetiştiriyor, taşeronlar kullanıyor. İşte güçlü bir Türkiye için acılarımızı unutmadan, acılarımızdan dersler çıkararak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz."

KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya da toplumların tarihi açıdan önemli günlerini anarak hatırlandığını belirterek, soykırım ve sürgünün, bir halkın yüreğinde derin yaralar açan trajedinin anılmasında güçlü bir hatırlama ve

hatırlatma olduğuna dikkat çekti. Aslankaya, bu tür anmaların, tarihi yaşayarak öğrenmenin ve bilinçli kimlik kazanmanın yollarından biri olduğuna işaret etti.



