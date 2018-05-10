Cesedi bulunan kişi başına taşla vurularak öldürülmüş

Büşra Kamış

Akçatı Mahallesi kırsal alanda 18 Şubat'ta cesedi bulunan 59 yaşındaki Turhan Çalışkan'ın yapılan otopsisinde, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.Bunun üzerine katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalışkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Z. Çalışkan ile S.Y ve S.E'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin ifadelerinde, ormanda piknik yaptıkları sırada tartıştıkları Çalışkan'ın başına taşla vurduklarını söyledikleri öne sürüldü. Çalışkan'ın eşinin polis ve jandarmaya "kayıp" başvurusunda bulunduğu da öğrenildi.