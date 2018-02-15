Cesetleri bulunan çiftin çocukları kayıp

1 BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİ

OLAYDA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÇOCUK ORTADA YOK

Gizem Yetil

, Deliklikaya tren yolu mevkiinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuş, boğularak öldürüldükleri tespit edilmişti.ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlikleri tespit edildi.Cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan Nısrın Kırıdı’ya erkek cesedinin ise Lübnanlı eşi Muhamet Kırıdı’ya ait olduğu belirlendi. Çiftin Türkiye’de tektsil işiyle uğraştıkları öğrenildi.Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Kırıdı çiftinin, olayın olduğu gün Suriye uyruklu iki kişi tarafından evlerine kadar takip edilerek paralarının gasp edildiğini ardından öldürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken çiftin kayıp olan 10 yaşındaki çocuklarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.