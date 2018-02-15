Cesetleri bulunan çiftin çocukları kayıp

İstanbul Arnavutköy'de boğularak öldürülerek yol kenarına atılan cesetlerin, 1 buçuk aylık hamile olan Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammet Kırıdı olduğu tespit edildi. Polis ortada olmayan çiftin 10 yaşındaki çocuklarını bulmaya çalışıyor
 

Cesetleri bulunan çiftin çocukları kayıp
İstanbul Arnavutköy, Deliklikaya tren yolu mevkiinde önceki gün yol kenarında ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılmış iki ceset bulunmuş, boğularak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlikleri tespit edildi.
 

1 BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİ


Cesetlerden kadın olanının Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile olan Nısrın Kırıdı’ya erkek cesedinin ise Lübnanlı eşi Muhamet Kırıdı’ya ait olduğu belirlendi. Çiftin Türkiye’de tektsil işiyle uğraştıkları öğrenildi.


 

OLAYDA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Kırıdı çiftinin, olayın olduğu gün Suriye uyruklu iki kişi tarafından evlerine kadar takip edilerek paralarının gasp edildiğini ardından öldürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


 

ÇOCUK ORTADA YOK


Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken çiftin kayıp olan 10 yaşındaki çocuklarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kars'ta tıp öğrencisi hastanenin tuvaletinde ölü bulundu

Kars'ta tıp öğrencisi hastanenin tuvaletinde ölü bulundu
Meriç'te botun alabora olmasıyla kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Meriç'te botun alabora olmasıyla kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Sınıra giden sağlık personeli kaza yaptı

Sınıra giden sağlık personeli kaza yaptı
Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira'yı balkondan düşüren aile yakını tutuklandı

Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira'yı balkondan düşüren aile yakını tutuklandı
Arkadaşları haber alamadı; Sobadan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Arkadaşları haber alamadı; Sobadan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı
Cinayet şüphelisi suç örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı

Cinayet şüphelisi suç örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı
Karabük'te organize suç operasyonu üyelerine 'gölge' operasyonu

Karabük'te organize suç operasyonu üyelerine 'gölge' operasyonu
Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)
Tacizcinin dilini ısırıp koparmıştı! Mahkeme salonunda yüz yüze geldiler

Tacizcinin dilini ısırıp koparmıştı! Mahkeme salonunda yüz yüze geldiler
'Ben kaliteli hırsızım dayı! Senin sonun var ya kanser, verem'

'Ben kaliteli hırsızım dayı! Senin sonun var ya kanser, verem'
Denizli’de koca cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli’de koca cinneti: 2 ölü, 1 yaralı