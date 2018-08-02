Kurban Bayramı'nın doluluk oranlarının yüksek olduğu Ağustos ayına denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzatılması turizmcileri sevindirdi. Birçok tatil bölgesinde doluluk rekor seviyeye ulaşırken, İzmir'in Çeşme ilçesindeki turistik otel, butik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlarda yüzde 100 doluluk oranı yaşandı. Öte yandan bayram tatilinde gelecek günübirlikçilerle Çeşme nüfusunun bir milyonu aşmasının beklendiği belirtildi.

9 günlük tatil nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından tatilcilerin huzurlu ve stresten uzak bir tatil yaşanması için bütün önlemlerin alındığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Belediyemizin kadrosunun 40 bin nüfusa göre belirlenmiş olmasına karşın, tüm çalışanlarımızın özverisiyle bayram tatillerinde bir milyonu aşan nüfusa da aksatmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı tatili için ilçemize gelecek tüm misafirlerimizin huzur içinde tatil yapabilmeleri için bütün önlemleri aldık" dedi.

EMNİYET EKİPLERİ TAKVİYE EKİPLERLE GÜÇLENDİRİLECEK

Öte yandan Çeşme'ye bayram tatili için gelecek tatilcilerin huzur ve güveni için emniyet tedbirleri de alındı. 9 günlük bayram tatilinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den gelecek takviye ekiplerle güçlendirilecek. Çeşme otoban girişlerinde ve eski İzmir yolu girişinde 24 saat görev yapacak olan emniyet ekipleri, Çeşme'deki yollarda ve eğlence yerlerinde denetimleri arttıracak.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de yaptığı yazılı açıklamada, erken seçimin yapıldığı haziran ayı dışındaki aylarda geçen yıla göre yüzde 30'lara varan yükseliş olduğunu belirterek, "Bu yükselişi Ağustos ayında da görüyoruz. Hatta, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle, Çeşme-Alaçatı otellerimiz ekseriyetle o döneme STOP-SALE (satışları geçici olarak durdurma) vermiştir. Turizmimizin ilk aylık dilimine baktığımızda 2018 turizm sezonuna yüksek beklentiyle başladık. Zira 2016 ve 2017 yıllarında global olarak Türkiye turizm hareketinde ve cirosunda tarihinde yaşamadığı kayıpları verdi. Dolayısıyla, 2017 yılı sonunda toparlanmaya başlayan turizmimiz, 2018 yılı için tüm paydaşlar da yüksek beklenti ümitleri vermiştir. Bu ümitlere devletimizin turizm üzerindeki olumlu açıklamaları ve koyduğu hedefler de etkili olmuştur" diye konuştu.

"TURİZM ALTYAPI KAYNAKLI SIKINTILARI HİÇ SEVMEZ"

Başkan Demir, alt yapı sıkıntılarına da dikkat çekerek, "Tabii ki Çeşme olarak her tatil bölgesinde olduğu gibi sıkıntılarımız da var. 40 bin nüfusa göre planlanmış ve bu plana göre de altyapı ve üst yapı yatırımı yapılmış. Bu yatırımla 500 bin kişiye hizmet verilemez. Turizm, altyapı kaynaklı sıkıntıları hiç sevmez. Çeşme ve Alaçatı olarak bu sıkıntıları kısmen yaşıyoruz. Özellikle Alaçatı kabına sığmaz oldu. Beldemizdeki yaz nüfusu da hızlı artmaya devam ediyor. Bu artış, İstanbul otoyol açılışı sonrasında daha da hızlanacak. Dileğimiz ve arzumuz, Çeşme'nin hızla bir milyon kişiye göre altyapı ve üstyapı çalışmalarını güncellemesidir" şeklinde konuştu.

İHA