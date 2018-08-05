Magazin Dedektifi yazıyor...

7'den 70'e herkesin şarkılarını bildiği bir popçu o.

Sesiyle de şarkılarıyla da kitleleri büyülüyor.

Sahne aldığı yerler tıklım tıklım doluyor.

Geçen ay Çeşme'de bu sezonun en gözde mekanlarından birinde sahne alacaktı.

Bir gün önce İstanbul'da sahne almış, yine yüzlerce sevenini müziğe doyurmuştu.

Ama ne yazık ki Çeşme'de öyle olmadı.

GELSİN KADEHLER

Konserden 2 saat önce kulisine girdi.

Sürekli viski istedi. Kadehler bittikçe, yenisini talep etti.

Sonunda bünyesi dayanamadı. Kendinden geçti.

Mekan doluydu, herkes popçunun sahneye çıkmasını bekliyordu.

Mekan görevlileri panik halde popçuyu ayıltmaya çalıştı.

Üzerine su döktüler. Başını buzla ovdular. Telaşlanıp ambulans çağırdılar.

Ama ünlü popçu bırakın ayılmayı, yerinden bile kalkamadı.

Sonunda kucaklayıp bir arabaya atıp oteline gönderdiler.

Mekan görevlileri seyirciye "Sanatçımız elinde olmayan sebeplerle bugün sahne alamayacak. Hepinizden özür dileriz. B akşamki içkileriniz ve yemekleriniz müessesedendir" diye anons yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Popçumuz ancak ertesi sabah kendine gelebildi.

Mekanın sahibinden defalarca özür diledi.

İki hafta sonra yine aynı mekanda çıkarak hem işletmecinin hem de seyircilerinin gönlünü aldı.

Sahneye çıkınca da seyircilerden "Aşırı sıcaklar vurdu. Sanırım sahilde güneş çarptı. Biraz da tansiyonum yükselmiş" diyerek özür diledi.

Daha önce de alkol problemi yaşayan bu popçumuzun acilen 'bağımlılık tedavisi'ne ihtiyacı var.

Aksi takdirde Çeşme'de yaşadığı olayın benzerleri daha çok başına gelecek.