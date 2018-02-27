Çeteler sıralandı

9 İLDE OPERASYON 109 GÖZALTI
Polis 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Adana merkezli operasyonda 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 109 kişi gözaltına alındı. Belediye otobüsüne bindirilen zanlılar tek sıra halinde adliyeye götürüldü. çetenin 24 milyon TL’sine el konuldu.
72 İLDE OPERASYONU 130 GÖZALTI
Emniyet, 72 ilde ’Vurgun’ adlı akaryakıt kaçakçılığı operasyonu düzenledi. kocaeli merkezli operasyonda 803 akaryakıt istasyonu arandı. Gözaltına alınan 130 şüpheli tek sıra halinde mahkemeye götürüldü. çete, devleti 6 ayda 600 milyon lira dolandırmış.
İdil Janet Demiray