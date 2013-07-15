1992 yılında ailesi tarafından kurulan ve yirminci yılını dolduran Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri, 2013’ten itibaren TÜYAP’ın katkılarıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenecek.



Beş ayrı dalda dönüşümlü olarak verilmekte olan ‘Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nün bu yılki konusu ‘ŞİİR’.



Ödüle, 1 Eylül 2012 – 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında basılmış şiir kitapları aday olabiliyor.



Hilmi Yavuz, Cevat Çapan, Egemen Berköz, Güven Turan ve Metin Celâl’dan oluşan Seçici Kurul, kararını Ekim ayı içinde açıklayacak ve kazanan şaire ödülü TÜYAP Kitap Fuarı’nda yapılacak bir törenle verilecek.



Aday kitapların en geç 31 Ağustos 2013 tarihine kadar 6 nüsha olarak, yazarın kısa özgeçmişi ve adaylık başvurusu ile birlikteadresine gönderilmesi gerekiyor.