Ceviz büyüklüğündeki dolu bahçelere zarar verdi

ÇİFTÇİNİN ZARARI BÜYÜK

Mehmet Nuri Turan

Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi’de etkili olan dolu yağışı kayısı ağaçlarının üzerinde bulunan meyveleri yere döktü.Ceviz büyüklüğünde olan dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle kayısı ve bademin yetiştiği merkez köylerde dolu nedeniyle meyvelerin bir kısmı yere dökülürken, bir kısmı ise dalında zarar gördü.Yaprakların parçalanıp, delindiği meyve ağaçları dikkat çekti. Mahallede çiftçilik yapan Yaşar Çıragöz, zararının 60 ton civarında olduğunu söyleyerek, "Köyde iki bin tonun üzerinde kayısı ve erik zarar gördü. Allah beterinden korusun. Meyvelerimiz hep yere döküldü" dedi.Ertuğrul Gün - Adem durmaz ANTALYA (İHA)