Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uçağı acil iniş yaptı

Serap Belovacıklı

'nin içinde bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakla Ankaraya gitmek üzere saat 12.07de Sabiha Gökçen Havalimanıdan havalandı. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 12.40’da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.Tapu Kadostro Genel müdürlüğüne ait ’Beechcraft King Air 350i model TC-KDR’ isimli uçağı harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapılıyor.