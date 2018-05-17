Çevre yolu için ağaçlar kesilmeden tünel yapılacak

Denizli-İzmir Karayolunu şehir içine girmeden Denizli-Antalya Karayolu’na bağlayacak olan 25 kilometrelik yeni çevre yolunun yapımına Kumkısık Mevkisi’nden başlanacak. Yeni çevre yolunun Saruhan, Kadılar ve Gerzele Mahallesi güzergahlarını takip edilip buradan ise askeri alanın içerisinden yeni bir yolla geçilerek Pamukkale Üniversitesi’nin güneyinden Denizli-Antalya Yolu’na bağlanması planlandı. Yeni çevre yolunun Çamlık Mevkii’nden geçişinde ise ağaçların zarar görmemesi için yer altından 1 kilometrelik tünel yapılacak. Çevre yolunun hayata geçmesiyle birlikte İzmir-Antalya-Ankara yolları arasında ciddi bir şehirlerarası transit geçiş yolu sağlanacağı kaydedildi.

'BUGÜNDEN PLANLAMAMIZ GEREKİYOR'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, hayata geçirdikleri ulaşım projeleriyle kent trafiğini rahatlattıklarını ancak her geçen gün artan nüfus ve buna bağlı olarak araç sayısına karşı şehri geleceğe hazırlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Başkan Osman Zolan, trafiğin rahatlaması için çevre yollarının önemli olduğunu ifade ederek, "Şehrimizi geleceğe hazırlamak adına bugünden projemize başladık. Merkezefendi’nin her geçen gün nüfusu artıyor. Yeni çevre yolumuzu bugünden mutlaka planlamamız gerekiyor. Bu çevre yolumuzda faaliyete geçtiğinde şehrimizin ulaşımı daha da rahatlayacak. Çevre yolu projemizde ağaçlara da zarar vermemek için tünel yaparak trafik akışı buradan yapacağız" dedi.