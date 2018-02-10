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Çevreci Afacanlar'a yasak

Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü, tiyatro oyunu 'Çevreci Afacanlar'ın okullarda afişinin asılmasını yasakladı. Oyundaki çocuğun, iki arkadaşına 'Kavgalardan, savaşlardan bıktık. Bari siz kavga etmeyin' demesi sakıncalı bulundu

Çevreci Afacanlar'a yasak

İKİ YILDIR OYNANIYOR


İzmir Toprak Sahne Tiyatrosu oyuncuları, çocuklar için ‘Çevreci Afacanlar’ adlı oyunu sahneleyecekti. 2 yıldır oynanan tiyatronun tanıtımı için her zamanki gibi okullara oyunun afişleri gönderildi. Ancak Manisa Akhisar’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, oyunun okullarda tanıtımını yasakladı.


SİYASİ SÖYLEMMİŞ!


İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer yasak gerekçesini şöyle anlattı: OHAL kapsamında, oyundaki ‘Bilgican’ karakterinin savaş karşıtı sözleri ile ‘yeşil Ağaç’ adlı karakterin şiddet karşıtı sözlerinin çevre temizliği ile ilgisi kurulamadı. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemler sakıncalı bulundu.


ŞAKA DEĞİL GERÇEK


 Oyunda sakıncalı bulunan yerler şöyle: Oyunda Ufukcan, Bilgican ve yaprakcan adlı 3 çocuk karakteri var. 2’si oynarken hep kavga ediyor. Bilgican da ‘Kavgalardan, savaşlardan bıktık. Bari siz kavga etmeyin’ diyor. ‘yeşil Ağaç’ karakteri de bir sahnede ağaçların kesilmesinin şiddet olduğunu söylüyor.

(DHA)


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