Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy evleniyor



"İŞİM EN BÜYÜK TUTKUM"

Ceyda Ateş alyansı açıkladı

Aralarındaki farkı biliyor musunuz? (Ünlülerin boyları)

Elif Bayram

Sosyetenin genç temsilcilerindeile oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş’ten mutlu haber var. Gazete Habertürk'tenhaberine göre; Miami Palm Beach’te yaşayan aşıklar, evlilik kararı aldıklarını Rose Dergisi’ne açıkladı.Evlerinin kapılarını özel bir röprotaj için dergiye açan ikiliden"Daha plan yapmaya başlamadık ama büyük ihtimalle evimizin bahçesinde yakın arkadaşlarımızla sade bir düğünle evleneceğiz" dedi.ise “Herkes bizden büyük bir düğün bekleyecek ama ben büyük bir düğün yapıp insanları eğlendireceğime küçük, eğlenceli, samimi bir düğün yapıp kendim eğlenmek istiyorum" diyerek nasıl bir düğün hayal ettiğini açıkladı.Amerika’da oyunculuk eğitimine devam eden, "Çocuk yaştan beri yaptığım mesleğimi hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Çok emek verdim. İşim, en büyük tutkum. Herkes uzaktayım diye işimi bıraktığımı düşünüyor ama bırakmadım doğru proje olduğu zaman ekranlara geri döneceğim" diyerek oyunculuğu bıraktığı dedikodularına son noktayı koydu.İlişkileriyle ilgili detayları da anlatan ikiliden"Küs kaldığımız zaman çok yoktur bizim. Ceyda’nın ilişkinin başında koyduğu bir kural vardır, onu uygularız. ‘Gün bitmeden küslük bitecek, ne olursa olsun’ demişti bugüne kadar geldik işte" dedi.