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Ceyda Düvenci canlarını kulağına küpe yaptı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Aralık 2015'te evlenmiş, geçen Temmuz'da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almıştı. Çift önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.

12 Ocak 2018, Cuma 08:23
Ceyda Düvenci canlarını kulağına küpe yaptı
POSTA/HAKAN KIRARSLAN

Geçen yaz oğulları Okan Ali'yi kucaklarına alan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, önceki gün Akmerkez'de sinemaya girerken görüntülendi.  ​

Filmlerinin başlayacağını ve aceleleri olduğunu belirten çift, ayaküstü gazetecilerle konuştu. "Nihayet Aile Arasında'yı izlemeye geldik. Oğlanı uyuttuk kız da daha okulda" diyen Ceyda Düvenci'nin küpeleri dikkat çekti. 

Ceyda Düvenci'nin küpelerinde oğlu Ali ile eşi Bülent Şakrak'ın isimlerinin baş harfleri yer alıyordu.


CEYDA DÜVENCİ: DEMET EVGAR ÇOCUKLARIMIZIN HALASI


Cem Yılmaz'ın filmi Arif V 216'yı izleyip izlemedikleri sorulunca, "Demet Evgar, çocuklarımızın halası. Bizim kardeşimiz. Öncelik Aile Arasında ama onu da en kısa zamanda izleyeceğiz" dedi. 


BÜLENT ŞAKRAK: BİZE HER GÜN 14 ŞUBAT 


Öte yandan romantik çifte 14 Şubat'ta ne yapacakları sorulunca ise Bülent Şakrak; "Bize her gün 14 Şubat" diye esprili bir yanıt verdi. 

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