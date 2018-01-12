Ceyda Düvenci canlarını kulağına küpe yaptı

POSTA/HAKAN KIRARSLAN



CEYDA DÜVENCİ: DEMET EVGAR ÇOCUKLARIMIZIN HALASI



BÜLENT ŞAKRAK: BİZE HER GÜN 14 ŞUBAT

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın romantik düeti O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

Ceyda Düvenci kızı isteyince gelin oldu!

Elif Bayram

Geçen yaz oğullarıkucaklarına alan, önceki gün Akmerkez'de sinemaya girerken görüntülendi. ​Filmlerinin başlayacağını ve aceleleri olduğunu belirten çift, ayaküstü gazetecilerle konuştu. "Nihayetizlemeye geldik. Oğlanı uyuttuk kız da daha okulda" diyen Ceyda Düvenci'nin küpeleri dikkat çekti.küpelerinde oğlu Ali ile eşiisimlerinin baş harfleri yer alıyordu.Cem Yılmaz'ın filmiizleyip izlemedikleri sorulunca, "Demet Evgar, çocuklarımızın halası. Bizim kardeşimiz. Öncelik Aile Arasında ama onu da en kısa zamanda izleyeceğiz" dedi.Öte yandan romantik çifte 14 Şubat'ta ne yapacakları sorulunca ise; "Bize her gün 14 Şubat" diye esprili bir yanıt verdi.