Ceyda Düvenci’den kocası Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler



'SETTE GECE GECE ÖZLEDİM'

Ceyda Düvenci canlarını kulağına küpe yaptı

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Ceyda Düvenci kızı isteyince gelin oldu!

Elif Bayram

2015 yılının son günlerinde Kaz Dağları’nda yaptıkları bir törenle evlenençifti, aşklarının meyvesini geçen yılın temmuz ayında kucaklarına almıştı.adını verdikleri oğullarıyla ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melis'le dört kişilik bir çekirdek aile olan çift dönem dönem yaptıkları paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu çiziyor.Oyuncude sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla mutluluğunu yine gözler önüne serdi. Gece sette eşini özleyince yaptıkları bir İtalya seyahati sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, bu sevgi dolu karenin altına şunları yazdı:“Çünkü sen benim aşkım… Benim şımarıklığım… En güzel kahkaham… En kuvvetli yanım… Sıcacığım… Ömrüm… Dostum… Eşim… Sette gece gece özledim… Hayatın içinde haykırasım geldi… Seni seviyorum çoook”