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Ceyda Düvenci’den kocası Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Aşklarını, yaptıkları sosyal medya paylaşımları üzerinden her fırsatta gösteren oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan yeni paylaşım...

31 Ocak 2018, Çarşamba 15:23
Ceyda Düvenci’den kocası Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler
2015 yılının son günlerinde Kaz Dağları’nda yaptıkları bir törenle evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aşklarının meyvesini geçen yılın temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Okan Ali adını verdikleri oğullarıyla ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melis'le dört kişilik bir çekirdek aile olan çift dönem dönem yaptıkları paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu çiziyor.


'SETTE GECE GECE ÖZLEDİM'


Oyuncu Ceyda Düvenci de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla mutluluğunu yine gözler önüne serdi. Gece sette eşini özleyince yaptıkları bir İtalya seyahati sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, bu sevgi dolu karenin altına şunları yazdı:

“Çünkü sen benim aşkım… Benim şımarıklığım… En güzel kahkaham… En kuvvetli yanım… Sıcacığım… Ömrüm… Dostum… Eşim… Sette gece gece özledim… Hayatın içinde haykırasım geldi… Seni seviyorum çoook”



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